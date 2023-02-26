缺蛋問題已不是今年才發生，但卻遲遲未能妥善解決，國民黨立委賴士葆質疑，為何農委會主委陳吉仲可以穩如泰山不下台，更狂酸行政院副院長鄭文燦日前視察時，架上擺了滿滿雞蛋的假象，可見論文被判定抄襲一事，仍沒讓鄭學會誠實才是上策。

賴士葆昨（25）日在臉書表示，陳吉仲瞎掰硬拗的本事無人能出其右，新的推拖說詞源源不絕，讓他穩如泰山不會下台，但事實上缺蛋問題已超過一年，價格飆漲且持續缺貨，如今連雞腿也開始出現缺口，「蔡政府需要巧言善辯的陳吉仲，繼續編織常態性缺蛋的合理性。」

「每次都是說過一兩個月就會平穩供應，就這樣撐過歲歲年年！」賴士葆指出，陳吉仲大言不慚的說每顆蛋只貴0.2元，比很多國家都便宜，但民眾的實際感受卻是漲了好幾元，如超商茶葉蛋就一次從10元變成13元，所謂0.2元的說法，只是一再折損政府公信力。

此外，賴士葆也提到，日前鄭文燦跟陳吉仲一起到賣場視察，結果商家馬上把蛋架補滿讓兩人作秀，營造不缺蛋的假象，但事實上卻是很多地方、很多人都買不到，「鄭文燦的論文被台大判定抄襲事件，顯然沒有讓他學到誠實是上策的功課！」