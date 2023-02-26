不少外國人被台灣人的友善吸引，在台灣生活3年的烏克蘭正妹Lina表示，最近5個月到6個國家出差，期間一直很想念台灣，她說在台灣生活的日子，台灣人總是特別友善，就連她下飛機入境台灣，台灣海關還會跟她說歡迎回來，讓她直呼「我被台灣人寵壞了，這是世界上最棒的感覺，我總是會被台灣人的友善感動」，希望可以永遠定居。

不要鬧工作室昨（25）日於YouTube指出，來自烏克蘭的Lina指出，她在台灣生活已3年，最近因工作需要到國外出差5個月，她去義大利、馬來西亞、新加坡、杜拜、印尼和峇里島，在國外工作期間她最想念台灣的友善。

Lina表示，很多國家都很美也很棒，但她在其他國家會被當地人當成觀光客，反觀在台灣，有次在餐廳她撞到服務生，害對方手上的餐點灑一地，明明是她的錯，服務生卻一直跟她道歉；還有一次她在咖啡店不慎拿錯其他客人的飲料，對方也沒生氣，還說要請她喝。

Lina說，還有好幾次她出門沒帶現金，只有電子支付，店家跟她說下次再給就好；甚至她從國外返台，台灣海關還跟她說歡迎回來，她直呼「我被台灣人寵壞了，這真是世界上最棒的感覺。」

Lina表示，她飛杜拜、馬來西亞、印尼遇到的海關和她聊天近20分鐘，就是為了跟她要電話，「我可能真的太習慣台灣人的友善了，所以以為在其他國家旅行，他們也會這樣對我」。

Lina說，她會選擇台灣當她的家，不只是台灣人真的很熱情，在台灣3年也給她很多機會，「我總是會被台灣人的友善感動，如果可以的話，我想要永遠留下來」。