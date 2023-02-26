根據《財訊》報導，上市櫃公司公布2021年度董事酬金實際支領數，有多家營運逆風、但董事酬金卻大幅增加，若未仔細說明原因的公司，值得主管機關與投資人關注。

《財訊》報導指出，網路家庭（PChome）因為業績表現衰退，董事長詹宏志日前透過內部信件表示，自今年1月起不領薪水，表示對股東負責，這也是外界看待公司經營階層是否願意共體時艱的重要指標。本刊根據上市櫃公司近期公布2021年度董事酬金實際支領情形，交叉比對上市櫃董事2021年度實際支領金額，發現神盾當年度由盈轉虧，每位董事卻仍支領近300萬元的酬金。

盤點後也發現，部分公司在出現獲利衰退、虧損擴大、盈轉虧3大營運逆風的情況下，平均每位董事酬金仍持續增加，後續情況值得主管機關與投資人留意。

根據《財訊》報導，中華公司治理協會理事長陳清祥指出，排除董事會成員增加等特殊狀況後，公司如果出現虧損，董事酬金仍非常高，或是公司獲利衰退，董事酬金大幅增加，應進一步探討是否有分配不合理的情況。

本刊盤點，「獲利盈轉虧、董事酬金仍大幅增加」為指紋辨識IC大廠神盾，2020年獲利6.32億元，2021年卻轉虧2.15億元，但每位董事酬金由92.7萬元，暴增2倍至295萬元。

《財訊》報導指出，神盾在提報給主管機關的說明欄未明確寫下原因，讓投資人無從理解。記者致電，神盾回覆是因2020年處分敦泰，部分提撥至2021年的董事報酬。本刊查找神盾2021年度的年報後發現，2021年神盾轉虧，並未分配董事酬勞，但每位董事領了283萬元的報酬，每位獨董則是領了312萬元。

其次，在「公司虧損擴大、每位董事酬金仍增加，且領取高達百萬元以上」者，有同開與康控－KY兩家。同開是因為有董事出現兼任員工的職務調整，並且配車，使得公司虧損由5千多萬元放大至虧損3億元之際，每位董事酬金仍能增加13%至125萬元。

《財訊》報導指出，最後則是「公司獲利年減1成以上、但每位董事酬金百萬元起跳，且增加1成以上」者。其中，獲利年減26%、每位董事酬金增幅達2.5倍的堤維西，說明欄上也僅有「本公司董事酬勞係依照公司章程所提列分配，並由董事會決議之。」本刊致電，公司表示因歷經董事改選，有調升董事薪資；另外，是將總經理以上兼任員工的薪資，直接認列為董事薪資。本刊比對2020與2021年年報，發現堤維西在董事酬金項下的報酬，每位董事由原本的7萬元，大幅跳增至233萬元。