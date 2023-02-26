香港名媛蔡天鳳昨(24日)傳出慘遭殺害碎屍，兇嫌正是前夫一家人，警方先是逮捕前夫父母與兄長。當她鄺姓前夫在逃時，有神秘人在網上祭出懸賞200萬港幣（約780萬元台幣）要活捉鄺男，神秘人的真實身分也被起底，更爆出鄺男曾經致電哭說一句話，讓家人心涼透。

根據港媒《香港01》報導，蔡女18歲時和前夫結婚並生下兩個女兒，離婚後仍照顧前夫一家的生活，不僅聘用前夫哥哥當司機，甚至砸錢買房供前夫一家居住，並將房子登記在前夫父親的名下。不過去年底蔡女有意將房子賣掉再另為前夫一家安排住處，雙方似乎為了所有權引發爭執。

前夫家疑似覬覦龐大財產使計奪命，據了解，凶案主謀正是曾經擔任警職的前夫父親「球哥」。前夫一家人在案發當天以接女兒的名義接蔡女上車，並在車上迷昏蔡女，再將她帶到今年2月承租、位於龍尾村的案發地殺害分屍。

而日前在網上公開鄺姓前夫照片懸賞的神秘人，也被起底是蔡天鳳多年來的豪門好友「豹太」，港幣200萬（新台幣780萬）賞金，並表明要捉活的，而賞金是她和蔡天鳳現任老公各出一半。她透露在21日當晚接獲蔡天鳳老公致電稱妻子失蹤，為了安全決定報警。但兩天後蔡天鳳家人卻接獲鄺男來電哭著說：「為什麼報警前不通知我一聲？」讓她的家人頓時感到大事不妙，心涼了一下，沒想到慘劇已經發生，蔡天鳳真的已被殘忍殺害。