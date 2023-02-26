一名已婚的蔡姓男子先後與2女發生婚外情，黃姓女子先遭蔡妻求償並以180萬元和解，但蔡妻隨即又發現另名謝姓女子也與丈夫在一起，甚至在訊息中當起「性愛導師」，讓蔡妻崩潰向謝女求償100萬元。案經上訴，高等法院判謝女須賠償30萬元確定。

判決書指出，蔡男在案件審理時證稱，謝女知情他有配偶，2人自2020年上半年起就陸續在汐止、萬里等地區發生性關係，經妻子質問後便認罪道歉，也答應不再與謝女往來。

對此，謝女辯稱，她與人夫僅是業務往來，沒有超過朋友之外的互動，絕無侵害人妻配偶權，且人妻所提供的LINE對話紀錄來源、日期與內容均不完整，還指控蔡男的記憶混淆，證詞不足採信。

案經上訴，法院審理時，法官發現謝女曾問蔡男，「你不愛你老婆嗎？」蔡男回應「愛妳，還要被妳笑，如妳玩我要說一聲」，甚至謝女擔任起性愛導師，向蔡男稱，「是過程舒服一起高潮才是好，互相等啊，不是自己好就好」，蔡男則說，「喜不喜我舔，要溫柔，對吧，舔奶奶還是妹妹舒服，也喜歡妳吞它」等語。

法官認為，謝女及蔡男的對話紀錄為連續對話，並無被斷章取義，內容明顯可見已非單純業務往來，惟難以此對話認定2人有發生性關係，但內容也超過一般人能容忍的範圍，酌情後，判謝女共須賠償蔡妻30萬元。可上訴。