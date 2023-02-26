香港28歲名媛蔡天鳳近日遭前夫一家殘殺害，而動機竟是因為前公公掛名房屋問題產生嫌隙，之後為讓與前夫所生孩子繼承財產痛下殺手，對此，蔡天鳳的閨密表示，蔡天鳳對前夫一家相當好，但前夫對花她的錢卻絲毫未手軟，有時一晚可以撒出幾十萬港幣。

蔡天鳳的好友豹太昨（25）日接受TVB節目《東張西望》電話訪問，她透露，蔡天鳳前夫家境相當普通，母親為一般家庭主婦，而蔡天鳳在與前夫離婚後，除從未說過對方一句壞話，甚至仍接濟他們，還出資讓他們做生意，如今閨密卻遭遇這樣的事，讓豹太受訪時一度情緒激動哽咽「Abby真的是個好人，她今世是一個天使」，而另一名豹太身旁的男性友人則爆料，鄺姓前夫在大陸愛裝闊，花錢大手大腳「一晚可以花幾十萬，請別人喝酒」。

然而，豹太先前也曾指出，鄺姓前夫平時遊手好閒、不務正業，但卻沒想到他會因蔡天鳳名下財產痛下殺手，讓豹太忍不住直呼「好恐怖，全家都處心積慮」，如今鄺姓前夫在事件曝光後，試圖搭船潛逃，但卻遭在東涌碼頭被警方拘捕，據《香港01》報導，目擊者透露，當時他身穿藍色上衣，揹著一個大包包，在等候上船時就被警方逮捕，雖然他有嘗試掙脫，但有5名警員將他按壓在地制服，最後才順利將他逮捕。

事實上，鄺姓前夫過去的黑歷史也因這起事件後被挖出，據悉8年前他曾利用交友軟體詐騙4名同志，說服對方投資買黃金，隨後人間蒸發，不法所得超過千萬元，還一度遭到通緝。