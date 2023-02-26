快艇25日跟國王進行一場史詩般的進攻大戰，最後快艇以175比176飲恨落敗，但根據26日聯盟公布裁判報告顯示，整場比賽出現4次誤判，其中3次不利快艇，尤其是第2次延長賽韋斯布魯克被吹第6犯無奈離場，這次犯規更是不應該被吹才對！

根據裁判報告內容，第1次誤判出現在正規賽還剩不到2分鐘，國王中鋒沙波尼斯對快艇前鋒里歐納德犯規，裁判卻沒吹，如果正常吹判，沙波尼斯不只犯滿畢業，里歐納德更獲兩罰機會，甚至這次誤判發生沒多久，國王後衛福克斯的走步也沒吹。

可是整場比賽最關鍵的誤判，還是第2次延長賽還剩1分49秒，韋斯布魯克在防守哈里生巴恩斯被吹第6次犯規，當時快艇還以175比169領先，形勢原本對快艇有利，但在韋斯布魯克被吹犯滿離場後，國王打出7比0終結比賽，問題是裁判報告承認韋斯布魯克那次犯規只算輕微接觸，不該被吹犯規。

唯一對快艇有利的是保羅喬治的走步沒被吹，可是這次誤判根本不會影響到比賽結果，只能說國王在最後關頭備受「關愛」，快艇也只能自認倒楣了。