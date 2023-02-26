北大武山傳墜崖意外，先生轉頭與妻子說話意外墜崖，拉起時已無生命跡象。(摘自北大武山資訊站)

北大武山再傳墜崖憾事！高雄詹姓夫妻趁228連假攀登北大武，下山途中詹男轉頭與妻子說話時不慎墜崖，警消獲報上山救援，26日上午在墜落地點下切80公尺處發現傷者，已無生命跡象，目前正以繩索將人拉起。

檜谷山莊莊主指出，夫妻是第一次來單登北大武山，早上4點50分新登山口啟登，下午1點半到達三角點，晚間7點多在1.75k處，詹男回頭要跟太太說話時跌落報案，其實在上面已經摔一次了，1.75k是第二次摔。

他晚間7點多收到消防局電話，聽聞1.75 k有山友墜崖，當時心頭一顫，因為知曉1.75k處都是斷崖，但電話中詹妻說人在步道邊而已，讓他趕緊整裝衝下去。

結果到現場才發現是詹妻誤判，步道邊5公尺是頭燈，10公尺是水壺，人已不知噴到那裏去；莊主把步道邊輔助繩拆掉綁在自己身上，連續下切3、40米兩次都沒找到人。

直到警消到場加入救援，終於在80公尺處找到詹男，遺憾地是已經沒有生命跡象，警消正利用繩索將人拉起。