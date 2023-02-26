以網路咖啡美食和保經業出身的張祐銘，沒有傳統建商包袱，打破預售、大樓、豪宅3大台南票房毒藥，期許未來要為府城天際線帶來更多創新，讓台南房價不再是6都之末。

台南豪宅價格將再創新高？根據《財訊》報導，上曜建設董事長張祐銘早在10年前，就率先在台南推出3字頭豪宅「湖美帝堡」，當年以台南第1高樓、第1高價打響名號；之後相繼推出「湖美帝璟」、「帝凡內」、「梅菲爾」，以及去年在台南九份子重劃區的「湖映白」等，都高於當地行情，有台南豪宅王之稱。

而今年即將完工銷售交屋的「湖美帝璟」，張祐銘更大膽開出含露台頂樓戶，每坪高達70萬元。只不過，根據實價登錄揭露，2015年該案預售時僅開價2字頭，銷售4成，目前成交均價約28萬元，過去最高成交1坪在37萬元上下，令外界好奇，這只是宣傳手法？還是真有實力？

根據《財訊》報導，張祐銘是5家上市公司的老闆，旗下擁有上曜建設、永捷科技、信立化學、斐成企業、世紀民生公司，集團營收規模超過20億元，主要分為兩大事業體：一為營建，二是化學，營收占比約為7:3。

早自大學時期，張祐銘就展現生意頭腦。他看到同學為了賺生活費去當家教，靈機一動到校外張貼家教傳單，在宿舍用學長留下的專線電話接案，再媒介給同學，每個月坐收2、3萬元仲介費。

《財訊》報導指出，張祐銘大三時，接觸到保險經紀人行業，當時儲蓄型保單投報率很高，利率高達7%至8%，再加上台灣民眾的投保率僅1成多，他覺得有前景，便在全國建置了11個行銷據點，畢業前月收入高達50萬元。1997年退伍後，張祐銘正式創業成立華瀚保險經紀人，20多歲月收入高達200多萬元。後來保險業面臨降息、保費漲價與產品轉型挑戰，他又將重心轉往朋友介紹的網咖行業。

起初張祐銘投資網咖因被認為不入流而遭到親友反對，但他獨排眾議，卻因為不熟悉門市生意，投資的3家店相繼虧損。後來他決定顛覆商業模式，將門市更名為「大都會網路美食館」，改以餐飲為主要收入，上網為輔，大打價格戰，甚至推出免費上網，結果門市天天客滿，設點還刻意選在生意好的網咖店旁。當時業界最害怕的1件事就是聽到「大都會要來了！」鼎盛時期全台40家店，年營收10億元稱霸業界。

《財訊》分析，後來網咖業沒落，但張祐銘早年擴店時，培養看商圈地段的敏銳度，2006年，33歲的他成立台產建設。2007年，張祐銘以總價2.2億元標下台南市開元路上155間爛尾樓法拍屋「高岡屋」，當時他手上僅有1億元現金，沒想到得標後銀行臨時不願放貸，逼得他必須在7天內湊齊尾款1.2億元，「我2007年1月25日得標，記得清清楚楚，兒子才剛出生，結果他老爸每天都在著急借錢！」