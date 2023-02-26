挾著持有債券至到期、年收益率拚5%起跳、基金波動度隨存續期減少而降低3大噱頭，新興市場目標到期債券基金規模飆逾上千億元；但今年即將到期的9檔基金，恐怕多檔無法達標。

根據《財訊》報導，新興市場目標到期債券基金」過去是台灣投信業競相發行的商品，靠著3大訴求大吸金，規模飆逾上千億元。一是不會頻繁換債，持有信用風險極低的債券至到期，就能全數拿回票面本金，二是享有每年可望5%起跳的債息，三是隨著基金存續期下降還能降低波動。但今年即將到期的9檔目標到期債券基金，恐怕多檔無法達標。

「2022年新興市場又是俄烏戰爭又是中國爛尾樓風暴，幾乎檔檔新興市場目標到期債券基金持債都踩到雷，必須趕緊調整部位，尤其今年就要到期的基金，在存續期滿的前一年波動竟然大肆放大，打破過去發行這類商品的訴求，恐怕也很難挽救被侵蝕的淨值。」一位投信業高層私下透露。

俄烏戰爭和中國 兩大禍因

《財訊》逐一盤點，發現今年共有9檔目標到期債券基金即將到期，這9檔基金2022年12月主要持債名單，果真和2021年12月大不相同，尤其因為布局新興市場，2022年都歷經企業提前贖回債券、或恐有重大風險發生，被迫提前更換債券的意外狀況，2022年檔檔績效也都是負報酬。

以9檔中規模最大、影響的資金範圍也相對大的中國信託6年到期新興主權債券基金來說，2021年12月持有4.65%的俄羅斯國有開發銀行、3.24%的俄羅斯盧克石油、3.16%的俄羅斯公債，這些債券受到俄烏戰爭的波及，各自有遭降評、制裁等狀況發生。此檔基金還曾持有2.53%香港遠洋集團發行債券。據彭博資料顯示，此公司發行的債在非投資等級債券中，近1年違約機率達6~10%的最高等級。

《財訊》報導指出，成立以來績效最差的施羅德2023到期亞洲新興債券基金，則是踩到中國房地產未爆彈。2021年12月持債組合中有2.55%的碧桂園，以及1.7%的中駿集團，2022年也都遭信評機構調降評級，惠譽（Fitch）在8月甚至將碧桂園從投資等級債打為非投資等級債，11月則成為無評級債券，且此兩大公司也被彭博歸類為近1年違約機率達到次高等級的非投資等級債券。

對此，中信投信指出，由於不可預期的地緣政治風險，故在俄烏戰爭開戰時就已減碼俄羅斯相關債券，然而俄羅斯國有開發銀行屬制裁名單內，無法交易，目前基金持債僅剩俄羅斯國有開發銀行債券。另外，香港遠洋集團相關持債在2022年12月調整，因2022年第4季中國有多項房市利多措施，帶動中資地產債券價格反彈，在相對高點時賣出。