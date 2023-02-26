根據《財訊》報導，旗下有少女時代、Super Junior等團體的韓國SM娛樂2月7日宣布接受韓國網路業者KAKAO出資，KAKAO取得9.1%股權，成為第2大股東，僅次於創辦人李秀滿的持股18.5%。

《財訊》報導指出，沒想到3天後，旗下有防彈少年團（BTS）的HYBE公司宣布，將以新台幣約98億元，從李秀滿手中買下SM 14.8%股權。3月1日前，還要再向一般股東公開收購股票，預定取得SM約4成股票。HYBE創辦人房時赫和李秀滿發表聯合聲明指出，兩家公司合作將進一步提高K-POP在全球的地位。

根據《財訊》報導，SM去年就傳出內訌，主因是經營團隊不滿李秀滿不但自己領薪水，還透過自己的公司領取一定比率的分紅。雙方各執一詞，並尋求外援。

《財訊》分析，1995年成立的SM是開啟K-POP時代的始祖，但2010年代才崛起的HYBE靠著BTS，股票總市值躍升經紀公司第1名，遙遙領先其他同業，目前總市值約1824億元。如果HYBE和SM聯手，總市值將逼近2500億元，儼然成為娛樂圈的恐龍，雙方後續動態令人關注。