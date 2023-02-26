在實體書店和平面出版日薄西山之際，張鐵志與蔡瑞珊的雜誌與書店品牌卻能異軍突起，但又該怎麼做才能平衡文化界的左右派論戰？

根據《財訊》報導，2022年9月，規模達250坪的「承風青鳥」於高雄承億酒店盛大開幕後，異軍突起的青鳥書店，成為在台灣唯一能與誠品生活、日本蔦屋（TSUTAYA）兩大品牌比肩的本土書店品牌；但4個月後，卻突然與承億酒店終止合作。

事件起因於經銷商友善書業指稱，承風青鳥從去年8月起，即拖欠經銷商書款；談判後，承億集團創辦人暨董事長戴俊郎在12月底前還清書款，卻也要求退回半數書籍給友善書業，並要對方在3個月還清近萬本退書款項，金額高達上百萬元。這對由兩百多家小型獨立書店共組、以社會企業精神做公益經銷的友善書業來說，是難以承擔的巨款，因而引發業界怒火。

根據《財訊》報導，社員更直指時任承風青鳥顧問、青鳥文化制作創辦人蔡瑞珊坐視大量退書不管，造成友善書業的損失：「華麗無比地開網美書店，卻揮霍獨立書店所剩無幾的銷售力與聲譽」。即使隔天蔡瑞珊便宣布買回所有退書，仍無法平息輿論。戴俊郎也在今年年初，決定與青鳥終止委任合約。

「經營書店已經非常不容易了，做大型店，更不容易，」蔡瑞珊苦笑。

「這一次事件後，我們更確定青鳥和《VERSE》雜誌要推動合併與下一輪募資，往商業化、財務化邁進，不會再強調獨立書店，而是以青鳥聯合《VERSE》雜誌，成為台灣新的文化媒體平台。」青鳥創業夥伴、也是《VERSE》雜誌的創辦人張鐵志坦言。

根據《財訊》報導，時間回到2016年，蔡瑞珊毅然決然離開媒體人蘇麗媚夢田文創旗下的閱樂書店店長，押上所有積蓄，在華山文創園區2樓的玻璃屋中，開設了獨立書店「青鳥」。

一開始，蔡瑞珊並沒有太多擴張與展店的野心。不過她深知，一個媒體人闖入獨立書店叢林並不容易，因此她找來文化人張鐵志擔任書店總顧問，提供「思想」方向，讓書店不再只是靜態的空間，而是一個發聲平台；加上自己過去在廣告圈的人脈，以及張鐵志在藝文界的影響力，逐漸以一個全新的文化品牌打響名號。

根據《財訊》報導，由於空間營運與企畫能力有目共睹，在各地文化空間的競標上，青鳥屢有斬獲，以非財團、獨立資本的背景下，7年內展店10家。屏東孫立人將軍行館、台北表演藝術中心、基隆太平國小舊校地等指標空間，都被蔡瑞珊分別以「南國青鳥」、「北藝青鳥」、「太平青鳥」進駐。