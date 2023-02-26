獨家！賴清德本命區爆退流潮！

行政院前發言人陳宗彥11年前的黑幕，近日突然被爆出，究竟是不是針對副總統、民進黨主席賴清德發動的「攻擊」，各界均相當好奇。國民黨台北市議員徐巧芯透露，在這次的事件發生前，台南發生了一件事，讓她驚呼「這些台南的，在那邊做山大王這麼久的人，有買賴清德的單嗎？似乎是沒有！」

徐巧芯昨（25）晚直播時爆料，台南市議會議長邱莉莉服務處主任林義文，2月15日時突然在臉書上分享了台南市議會副議長林志展的貼文，說「志展加油，宣布退流」，且沒多久後就爆出陳宗彥的黑歷史資料，讓她質疑「這什麼意思，是否代表邱莉莉或是林志展這群人，對於賴清德非常不爽，甚至要分手了？」

「台南會不會因為賴清德對黑金問題做的一些改革，他們開始有退流潮？」徐巧芯指出，賴清德在台南的「向黨員報告」，展現出很風光的樣子，要市長、立委、議員等全都站起來道歉，結果在地人士宣布退流，看起來根本不買賴的帳。

徐巧芯說，雖然這感覺只是一件小事情，但卻可以在此事中看到真實，直言「現在民進黨的內部情況，並不如他們在外面宣傳的如此美好！」