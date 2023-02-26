塞5小時崩潰！昨天是228連假首日，國道湧入出遊車潮，慘的是國道1號南下285公里處昨（25日）凌晨4時59分發生重大車禍，嘉義系統至台南新營全線封閉，直至上午10時41分事故才排除，塞了逾5小時，有網友分享，許多民眾因塞車沒事做，竟然下車做體操、刷牙，甚至上廁所。

228連假4天，首日國道就塞爆，昨天國道一號及國道三號均發生車禍，導致回堵，其中國1南向285.1公里處在昨天凌晨4時59分發生2輛聯結車及1輛小客車追撞事故，導致一台聯結車翻覆，另一台聯結車衝出邊坡，嘉義系統至台南新營全線封閉管制，直到昨上午10點41分排除，回堵長達10公里。

事故發生後，又恰好碰上早上連假出遊車潮，用路人上國道才發現新營段封閉，卡在國道上動彈不得，成為大型停車場，有網友發現，部分民眾因為塞車不耐煩，紛紛下車走動，據「記者爆料網」轉貼影片，有人下車後站在分隔島上做體操，在車子旁邊刷牙、上廁所。

看到畫面後，網友紛紛留言：「完全不浪費時間，時間管理大師」、「前面刷牙，後面尿尿」、「尿急會瘋掉」、「如果我遇到也會熄火然後做事」、「真的，不然不會動也不能幹嘛」。