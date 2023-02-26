根據國道即時路況顯示，今天上午8時30分，國道已有零星路段壅塞。高公局預估，國1南向楊梅到新竹等7路段可能壅塞不好走，提醒用路人留意。

今天是228連假第2天，根據國道即時路況顯示，上午8時30分國道已有多處路段時速不到40公里，包含國1中壢轉接二到楊梅、湖口到竹北；國3三鶯到龍潭、中投到霧峰；國5南港系統到石碇。

交通部高速公路局表示，今天凌晨0時到上午5時交通量為5.3百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的1.5倍，預估今天交通量為113百萬車公里，截至上午7時交通量為9.7百萬車公里。

高公局指出，預估上午的重點壅塞路段，包含國1南向楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統、北向圓山到大華系統；國3南向土城到關西、快官到霧峰；國5南向南港系統到頭城、北向宜蘭到坪林等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發；建議南部地區北向用路人於上午9時前出發；中部地區北向用路人於中午12時前出發；國5南向用路人建議於下午5時後出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。

高公局表示，今天國道相關疏導措施，包括上午5時到中午12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0時到上午5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：張雅淨）1120226