Yoshida has easy oppo power. This bodes well for Fenway. pic.twitter.com/YkHI4zIjOc — Ian Browne (@IanMBrowne) February 16, 2023

紅襪外野手吉田正尚季外簽下5年9000萬美元合約，也是台灣好手張育成的新隊友，這筆高薪當初引來各家球評看衰，美媒The Athletic票選為「最糟的自由球員合約」，吉田在熱身賽首戰的表現看來有機會讓紅襪賺回他們的投資。吉田首個打席擊出左外野平飛球，當時三壘有跑者，所以成為高飛犧牲打，進帳他的熱身賽首個打點。

美媒NBC波士頓體育專欄當初認為吉田173公分的身高難以在大聯盟立足，這次熱身賽他展現的是選球能力與耐心，身為左打者，在兩好零壞、對手又是左投的劣勢下等到快速球出棒，還有足夠的力量把球敲成（反方向）左外野深遠平飛球，令NBC的球評對他改觀，稱讚他有潛力。

當初NBC對吉田的質疑，主要在於他的力量無法橫越紅襪主場芬威球場左外野的「綠色怪物」，在同等的體型之中，紅襪歷來單季最多轟的左打者是霍特（Brock Holt）單季94場7支全壘打。

「綠色怪物」雖然會擋下許多全壘打，同時也屬於非常淺的圍牆（310呎或94公尺），如果吉田能夠打出左外野深遠飛球，很有機會撞上綠色怪物形成二壘打。紅襪打擊教練費茲（Peter Fatse）稱讚：「他遠比我想像的更有料。」紅襪球迷推特Red Sox Stats寫道：「看起來他可以單季40支二壘打。」