先前被勇士換到活塞的2020年選秀榜眼懷斯曼，26日相隔686天再次先發上陣，卻只打了20分鐘，拿10分、10籃板就告犯滿離場，活塞另一名2018年選秀榜眼中鋒貝格利則在休兵20場後傷癒復出，也有21分、18籃板，可惜活塞最後以91比95不敵暴龍。

懷斯曼上次先發上場是在2021年4月11日，這是他生涯第4次單場雙十，上次是在2021年4月7日勇士與公鹿比賽，當時他拿13分、10籃板，由於活塞原本的先發中鋒杜倫扭傷腳踝無法出賽，今天才會改由懷斯曼先發上場。

活塞總教練凱西賽後也談到這兩名榜眼中鋒，他強調有了懷斯曼之後，活塞可以變成一支爭搶籃板球出色的球隊，至於貝格利的表現相當不錯，凱西表示自己相當喜歡貝格利的打球方式，問題還是接下來怎麼安排懷斯曼、貝格利與杜倫3名長人的上場時間。

反正活塞目前只拿15勝46敗，戰績位居東區墊底，幾乎早已宣告無緣季後賽，凱西可以好好利用剩下的21場例行賽磨練新人，且繼續擺爛爭取今年選秀狀元籤，但活塞假如選進法國長人文班亞馬，他們的內線陣容將會更加擁擠了。