一名男大生表示，一名健身網美昨搭高鐵，在座椅上竟脫掉短褲露出屁股蛋和丁字褲，還上傳到IG，讓他驚嚇直呼，「以後不敢摸高鐵座椅了」，貼文曝光，引來不少網友譴責，「可以跟高鐵檢舉嗎？真的很噁心」，更有人說大眾運輸的座椅都不太乾淨，有女網友說「某次穿裙子，大腿接觸到座椅結果起疹子，就知道有多髒」。

原PO昨（25）日於論壇《Dcard》上傳一張照片，只見健身網美在228連假第一天穿著一身牛仔套裝搭高鐵，進入車廂坐在位子上後，把運動短褲脫到大腿，露出性感丁字褲拍照，令原PO看了直呼，「嚇死我了，以後不太敢摸高鐵座椅了。」

貼文曝光，網友一面倒轟，「太噁心了吧！有夠沒衛生」、「屁股雖然練得很漂亮，但還是有點噁心，加上高鐵的椅子也沒有很乾淨」、「道德在哪裡？水準在哪裡？素質在哪裡？」、「可以跟高鐵檢舉嗎？太噁了吧」、「屁股練得很讚，但為了流量在高鐵上這樣，感覺太不行」、「可以請她把車次也標出來嗎？以後絕對不買那個位置有夠噁心」、「超級可悲」、「那個座椅毀了」。

另外還有人說大眾運具的座椅每天很多人乘坐，沒有想像中乾淨，「我上次穿裙子坐台鐵，大腿接觸到椅子的部分全部起疹子，就知道有多髒」、「高鐵的椅子感覺就超噁，希望她的屁屁不要過敏」、「感覺坐墊味道很重，超噁」。