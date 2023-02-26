綜合陸媒報導，上海臨港25日舉報「2023全球人工智能開發者先鋒大會」（GAIDC）。上海市副市長李政表示，面對AI發展的浪潮，上海將充分發揮城市的綜合優勢，以更開放、更大的力度匯聚全球創新資源，建設更具影響力的AI上海高地。

李政指出，上海將全力營造最好的環境，加快AI關鍵領域技術、產品與服務、行業應用、安全能力等標準制定，構建面向技術開發的AI頂尖科學家、算法研發工程師、訓練師等人才培育鏈，支持更好的發揮上海市AI產業基金的作用，形成面向AI行業的多層次資本集群。