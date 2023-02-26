澎湃新聞報導，周延禮25日表示，以數據要素投入促進產業數位化轉型，推動金融與產業數位化融合。並要發掘優質的數據資源，釋放數據價值，可為金融業提供精準高效的服務。

周延禮指出，在產業數位化場景成為金融業所需產業數據載體後，在產業數位化轉型進程中必須加大金融科技創新力度。對保險機構而言，數據能幫機構服務更多客戶，銷售更多產品，開發大陸巨大的保險市場。且應用在長期壽險上，能創造長鏈條銷售模式。