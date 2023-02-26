大陸娛樂圈近日爆出一則驚天八卦，有人透露某位85後女星多年前是某金主要捧的小三，2人談戀愛期間，女星資源一個接一個，都是她用身體得來的，更聲稱已經掌握了實錘證據，預告本月28日會全平台揭曉，引起大批吃瓜網友的關注與討論。

據該名網友透露，有一位知名85後女星，多年前是某金主要捧的小三，2人戀愛期內女星資源一個接一個，女明星的資源都是用身體得來的，時間久了女星意外懷孕，金主想要她留有小孩，但又不願跟老婆離婚，無可奈何下找了一個有利益糾紛的男星幫助遮蓋，女明星被分配與男星假結婚最終產下孩子。

消息一出後，在網友紛紛扮起柯南找跡象，在網路上點名楊穎、苗苗及趙麗穎，且有網友分析趙麗穎的結婚生子到離婚的過程，跟爆料者說的一模一樣。她當初在事業巔峰，突然被爆懷孕，還在產檢照流出後，在微博以曬出「劈腿照」證明自己沒有懷孕，但卻在幾個月後，直接曬出和男星馮紹峰的結婚照，次年又官宣「一家三口」

這個閃婚令外界跌破眼鏡，時間太過短暫，讓大家懷疑她到底哪來的時間談戀愛以及懷孕，而兩人的結合也讓嘖嘖稱奇，當年有謠傳，是趙麗穎主動追的馮紹峰。而趙麗穎也完全不是馮紹峰之前所有交往過的女友那種類型。而且馮紹峰曾經還在真人秀裡說過：不知道老婆到底是真的想跟他結婚，還是只是為了談戀愛，或者僅僅是想結婚，搞不懂到底喜不喜歡他？

有網友紛紛表示，「早在幾年前未婚生子就能上戶口了，金主連這點兒門道都沒有嗎？還要讓小三跟人假結婚？」、「太假了，隨便找個圈外人和小三假結婚就好了，還非要找個男明星」、「兄弟別丟人了」。