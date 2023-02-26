上萬德國人25日走上柏林街頭，反對軍援烏克蘭。

俄羅斯入侵烏克蘭24日屆滿一周年，25日1.3萬名德國人走上柏林街頭，反對軍援烏克蘭，要求德國政府透過給予普丁談判空間來緩和俄烏危機，更有抗議人士表示，真正的敵人是西方。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、半島電視台（Al Jazeera）報導，1.3萬名德國人昨（25）日齊聚柏林市中心地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate），抗議德國政府軍援烏克蘭。

Today, 10,000 Germans took to the streets of Berlin to protest against the govt's decision to supply weapons to Ukraine for war with Russia. It's no wonder GER Chancellor Scholz has an abysmal 31% approval rating. Take a look:pic.twitter.com/YymxYjXcnB — Steve Hanke (@steve_hanke) February 25, 2023

這場抗議活動是由德國在野黨議員瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）及女權運動領袖史瓦澤（Alice Schwarzer）發起，瓦根克內希特指控德國政府想要「毀了俄羅斯」，呼籲應該給予莫斯科恢復和談的提議。

1.3萬名德國人25日走上柏林街頭，反對軍援烏克蘭，要求俄烏舉行和談。上圖為活動發起人野黨議員瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht，上圖左）及女權運動領袖史瓦澤（Alice Schwarzer，上圖中）。（圖／路透社）

瓦根克內希特在演說中談及「公民倡議的開始」以及「德國新的強大和平運動的訊號」，她說抗議群眾之所以聚集在此，是因為感覺到德國政府提供烏克蘭武器的決定並不代表他們的意志。

抗議群眾中有人拿著「今天頭盔、明天坦克、後天就是你們兒子」的標語，有些標語寫著「要外交官、不要手榴彈」、「停止殺戮」、「不是我要的戰爭、不是我的政府」。

一名自稱諾伯特（Norbert）的德國退役軍人表示，「我們就像戰爭及戰爭販子的奴隸」，他手上的標語寫著「真正的敵人在倫敦及紐約」，他認為俄烏戰爭背後主謀是金融大國，而在二戰之後，德國沒有權利涉入另一場戰爭。

1.3萬名德國人25日走上柏林街頭，反對軍援烏克蘭，要求俄烏舉行和談。諷刺的是，抗議群眾後方正是烏克蘭日前從基輔運抵柏林的一輛被摧毀的俄軍T-72戰車。 （圖／路透社）

這場抗議集會開始前，外界批評主辦方未和支持俄羅斯的極右、極左派保持距離，瓦根克內希特強調不歡迎「新納粹」（neo-Nazis）參與遊行，不過遊行隊伍中仍出現右翼雜誌標記，甚至有人舉起「美國人滾回去」的標語，還有人揮舞俄羅斯國旗。

德國警方預估，昨日約有1.3萬人參與遊行，不過主辦方稱現場一共有5萬人。

除了抗議軍援烏克蘭外，24日歐洲各地也有反對俄羅斯入侵烏克蘭的集會遊行。