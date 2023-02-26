上萬德國人25日走上柏林街頭，反對軍援烏克蘭。

俄羅斯入侵烏克蘭24日屆滿一周年，25日1.3萬名德國人走上柏林街頭，反對軍援烏克蘭，要求德國政府透過給予普丁談判空間來緩和俄烏危機，更有抗議人士表示，真正的敵人是西方。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、半島電視台（Al Jazeera）報導，1.3萬名德國人昨（25）日齊聚柏林市中心地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate），抗議德國政府軍援烏克蘭。

這場抗議活動是由德國在野黨議員瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）及女權運動領袖史瓦澤（Alice Schwarzer）發起，瓦根克內希特指控德國政府想要「毀了俄羅斯」，呼籲應該給予莫斯科恢復和談的提議。

1.3萬名德國人25日走上柏林街頭，反對軍援烏克蘭，要求俄烏舉行和談。上圖為活動發起人野黨議員瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht，上圖左）及女權運動領袖史瓦澤（Alice Schwarzer，上圖中）。（圖／路透社）
1.3萬名德國人25日走上柏林街頭，反對軍援烏克蘭，要求俄烏舉行和談。上圖為活動發起人野黨議員瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht，上圖左）及女權運動領袖史瓦澤（Alice Schwarzer，上圖中）。（圖／路透社）

瓦根克內希特在演說中談及「公民倡議的開始」以及「德國新的強大和平運動的訊號」，她說抗議群眾之所以聚集在此，是因為感覺到德國政府提供烏克蘭武器的決定並不代表他們的意志。

抗議群眾中有人拿著「今天頭盔、明天坦克、後天就是你們兒子」的標語，有些標語寫著「要外交官、不要手榴彈」、「停止殺戮」、「不是我要的戰爭、不是我的政府」。

一名自稱諾伯特（Norbert）的德國退役軍人表示，「我們就像戰爭及戰爭販子的奴隸」，他手上的標語寫著「真正的敵人在倫敦及紐約」，他認為俄烏戰爭背後主謀是金融大國，而在二戰之後，德國沒有權利涉入另一場戰爭。

1.3萬名德國人25日走上柏林街頭，反對軍援烏克蘭，要求俄烏舉行和談。諷刺的是，抗議群眾後方正是烏克蘭日前從基輔運抵柏林的一輛被摧毀的俄軍T-72戰車。 （圖／路透社）
1.3萬名德國人25日走上柏林街頭，反對軍援烏克蘭，要求俄烏舉行和談。諷刺的是，抗議群眾後方正是烏克蘭日前從基輔運抵柏林的一輛被摧毀的俄軍T-72戰車。 （圖／路透社）

這場抗議集會開始前，外界批評主辦方未和支持俄羅斯的極右、極左派保持距離，瓦根克內希特強調不歡迎「新納粹」（neo-Nazis）參與遊行，不過遊行隊伍中仍出現右翼雜誌標記，甚至有人舉起「美國人滾回去」的標語，還有人揮舞俄羅斯國旗。

德國警方預估，昨日約有1.3萬人參與遊行，不過主辦方稱現場一共有5萬人。

除了抗議軍援烏克蘭外，24日歐洲各地也有反對俄羅斯入侵烏克蘭的集會遊行。

俄烏戰爭屆滿1周年，歐洲各地民眾上街反戰。

文章來源：Thousands rally in Berlin, Paris to call for peace in Ukraine
文章來源：Thousands protest in Berlin against giving weapons to Ukraine
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