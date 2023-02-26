疫情逐漸鬆綁，近來春酒、應酬一攤接一攤，幾番大魚大肉後，常惹來腸胃炎上吐下瀉。要如何調整飲食，吃回健康？亞大附醫營養師張碧涵提醒，飲食要「吃好，不吃多」，慎選種類及進食習慣。此外，餐廳常在餐後安排湯及甜品冰水、吃到飽餐廳也提供自取冰品，饕客飯後解膩、清涼大呼過癮，但營養師說：「No」。

張碧涵表示，飲食要吃好，但不要吃太飽，突然大量的食物進入腸胃，胃部會來不及消化，使得胃酸過度分泌，連續幾天下來，難免會傷害胃黏膜。

台灣人餐宴習慣，常在飯後喝湯、吃冰品。張碧涵提醒饕客表示，大魚大肉通常都是高油脂食物，飯後喝湯會稀釋胃酸而妨礙消化，飯後立刻大量喝水、飲料，都會造成相同惡果。她建議，液體類最好都在飯前喝完。

此外，餐廳常附冰品為餐宴畫上句點、吃到飽餐廳也常提供自取冰品，饕客飽餐之後享用清涼解膩，但營養師卻說「No」。

張碧涵表示，餐後立刻吃冰，會讓胃部溫度急速冷卻、血管收縮，影響消化和腸道蠕動，建議至少相隔1小時後再吃冰，避免在短時間內冷熱刺激腸胃。

如果不幸腸胃炎上身常上吐下瀉，苦不堪言又無食慾，一般人只吃白吐司及清粥，整天病懨懨。張碧涵表示，單純吃白吐司等澱粉類食物會造成胃酸分泌過多，建議再搭配上蒸蛋、蒸魚、豆腐等食物，可補充蛋白質，且軟質好消化。

張碧涵指出，腸胃炎的急性期不要吃過於堅硬或粗糙的食物，例如油炸、煎烤或粗纖維的蔬果，蔬果要選擇吃纖維少、質地軟的，將菜梗去除，只取葉子的部分食用。此外，會造成胃酸分泌的甜食、咖啡因、酒精等當然也要避免。

她並建議，以少量多餐的方式進食、清淡飲食，脂肪類諸如三層肉、五花肉都要避免，盡量減輕腸胃道負荷。