台中一名林姓女清潔工在醫院任職時，煞到一名長相帥氣的男醫生，便長達5年傳送愛慕訊息騷擾，還會穿性感黑絲襪到醫院站崗，直到跟蹤騷擾防治法上路後，醫生隨即報案求助。台中地院審結，依犯跟蹤騷擾法，判林女罰金2萬元。可上訴。

判決書指出，林女為清潔工，先前在醫院短暫服務時認識男醫生阿宏（化名），林女被阿宏迷倒，傳送愛慕簡訊長達5年的時間，阿宏曾向林女說，「我很不舒服…請妳以後不要再這樣做」，但林女依然故我，直到跟騷法上路後，阿宏立即報警求援。

警方受理報案後調閱監視器，發覺2022年6月1日至4日之間，林女每天前往醫院，穿著黑色絲襪站崗。而林女接受檢方偵訊時，坦承有到醫院等候阿宏，但稱自己僅是想與阿宏談話及分享生活，並沒有騷擾對方。

台中地院審理時，法官認為，林女的行為歷時非短，均可顯見林女的情緒及自我克制能力有所不足，對於阿宏的身心與生活造成損害，實在不可取，考量林女終於認罪，可認為有悔悟之意，參酌林女無前科、犯罪動機等一切情狀，依犯跟蹤騷擾法，處罰金2萬元，得易服勞役20日。可上訴。