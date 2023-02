呆伯特(Dilbert)是美國漫畫家亞當斯(Scott Adams)在1989年開始創作的漫畫,描繪並諷刺職場環境與文化,風靡全球,引發不少上班族共鳴,並創造出著名的「呆伯特法則」(Dilbert principle)。

漫畫在當紅時期曾在2000多家媒體刊登,1998年還贏得美國全國漫畫家協會(National Cartoonists Society)備受推崇的盧本獎(Reuben Award),也曾改編成卡通。

不過,亞當斯22日在影音平台YouTube直播節目上提到民調公司「拉斯穆森報告」(Rasmussen Reports)的一份民調並表達不安。這份民意調查顯示,大多數美國黑人同意「當白人OK」的說法。

「當白人OK」(It's okay to be White)是美國另類右派團體於2017年提出的口號。

亞當斯表示,「如果近一半黑人對白人不滿...那就是個仇恨團體」,「我不想跟他們有任何關連。我會說,根據目前的情況,我給白人的最好建議就是遠離黑人...因為沒辦法解決這個問題。」

65歲的亞當斯也指責黑人不關注教育,還說「我真的厭倦看到一個又一個美國黑人毆打非黑人公民的影片」。

在亞當斯的節目播出後,華盛頓郵報(Washington Post)開始收到讀者要求取消刊載的訊息,並在今天宣布不再連載亞當斯的著名漫畫呆伯特。擁有超過300家報紙的「今日美國報」(USA Today)報業集團、德州「聖安東尼奧快報」(San Antonio Express-News)等媒體也陸續宣布不再刊登。

亞當斯向華盛頓郵報表示,「到週一(27日)」時,全美還會刊登呆伯特的報紙數「大概是零」。華郵指稱亞當斯多年來一直懷有極右翼意識形態與陰謀論。(編輯:郭中翰)1120226