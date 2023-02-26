日盛上選基金研究團隊表示，美企財報季已近尾聲，至2/22標普500企業累計已公布4Q22財報441家，其中獲利優於預期301家，比例68.25%。整體表現大致符合預期。根據Refinitiv的IBES數據，展望2023年美企營運，預期1Q23即為今年營運谷底，3Q23有機會重回正成長。台灣下半年多數產業可望回到正軌，投資策略上仍應均衡布局。

日盛上選基金研究團隊分析，近一周台股價漲量增，收復所有短均線，化解短線可能翻空疑慮，盤面焦點族群方面，電子可關注包括半導體先進製程、矽智財、高速傳輸、伺服器供應鏈、汽車電子供應鏈；傳產則可留意台灣刺激消費概念股、中國基礎建設概念股、生技、金融、成衣、製鞋以及重電等族群。

永豐投顧分析，以長線角度來看，美國就業市場保持火熱，經濟衰退的疑慮看似逐漸消散，而在產業面，多家公司表態第一季就是營運谷底，第二季有望恢復正常庫存水準，庫存調節的步調較市場預期的快，長線來看，大環境偏向正面，拉回應逢低佈局。

產業消化庫存有別，擇股應以庫存於第一季已見到底部，第二季庫存有望回歸正常者，如顯示卡、高階TV＆NB驅動IC、高階NB高速傳輸IC設計、氣動元件及大陸解封回歸正常生產軌道之氣動元件、佈局中國市場之隱形眼鏡及醫美保健等產業。另3月向來是上市櫃公司密集公布股利的時期，殖利率高的股票會獲得法人青睞，3月股利政策將成為關注焦點。