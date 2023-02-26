移民署北區事務大隊台北市服務站24日舉辦2月份「新住民家庭教育與法令宣導課程」，邀請來自香港、有著「KING KONG」之稱的江恩明及妻子陳啟茵分享生活經驗，自兩人相遇相知，攜手共同到台灣打拚，分享在台的經驗與故事。

KING KONG家庭中的爸爸分享初來台灣人生地不熟，他將在台的歷程分享在臉書「KING KONG爸媽移民台灣大作戰」。江在香港從事旅遊推廣10年，而江妻則從事房地產開發達10年，一家於2017年移民來台，在台從事港式餐飲事業，經營PODCAST「吃飽太閒」頻道。

移民署表示，KING KONG一家對台灣教育觀念、文化的憧憬，香港的教育文化偏向填鴨式教育，而台灣的學習環境以輕鬆、天分培養為主，KING KONG爸爸毅然決然帶著妻兒前進台灣，並讓孩子在台接受快樂式的教育，讓孩子培養樂觀性格，而非一昧地追求學術成就。

KING KONG爸爸回憶，他剛來台灣時，幸好接觸到台灣的教會，讓當時孑然一身的他，感受到親切與熱情，讓他當場就哭了，也獲得了生活及心靈上的支援。抱持當初受到溫暖幫助的心，現在也開始幫助前來移民的香港同鄉，後續輔導他們開業展店，迎接在台的新生活。