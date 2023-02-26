受農曆春節工作天數減少的影響，南僑上海Ａ股掛牌的大陸子公司南僑食品集團(上海），元月歸屬母公司淨利為人民幣1,272萬元，年減52.9%。由於2月工作天數將恢復正常，加上原物料價格已逐漸趨於穩定，大陸消費人氣漸漸出籠，法人看好2月的業績表現。
上海A股掛牌的大陸子公司南僑食品集團(上海)其相關子公司、工廠，相繼以「國家級綠色工廠」、「高新技術企業」，獲得官方的認證，並以利用複合植物油脂結構組合製備熱力特性穩定的牛油替代脂，獲得2022年度中國大陸輕工業聯合會「技術發明獎」三等獎。
2023年開春，南僑(1702)上海A股掛牌的大陸子公司南僑食品集團(上海)喜事不斷，相關子公司、工廠連續拿下獎項，有益研發新利基產品，鞏固烘焙業界領導地位，衝刺後疫情復甦的商機。
受農曆春節工作天數減少的影響，南僑上海Ａ股掛牌的大陸子公司南僑食品集團(上海），元月歸屬母公司淨利為人民幣1,272萬元，年減52.9%。由於2月工作天數將恢復正常，加上原物料價格已逐漸趨於穩定，大陸消費人氣漸漸出籠，法人看好2月的業績表現。
上海A股掛牌的大陸子公司南僑食品集團(上海)其相關子公司、工廠，相繼以「國家級綠色工廠」、「高新技術企業」，獲得官方的認證，並以利用複合植物油脂結構組合製備熱力特性穩定的牛油替代脂，獲得2022年度中國大陸輕工業聯合會「技術發明獎」三等獎。
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