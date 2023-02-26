命理專家雨揚老師分享2／26～3／4的12生肖運勢，本周好運前三名分別為生肖豬、狗、羊，其中生肖屬豬的人在事業上能為公司創下高額業績，財運非常旺，逢低布局潛力股，獲得豐厚利潤，至於感情運也相當不錯，有伴者只要多給予另一半稱讚，就能讓彼此感情升溫。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下周會更好

★★再多加把勁，運勢會提升

★★★穩定發展，平安是福

★★★★掌握先機，蓄勢待發

★★★★★吉星高照，好運臨門

▎生肖鼠

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業運下滑，因承接了燙手山芋，不得不加班處理，在忙碌之餘也要注意修身養性，避免有損健康，連帶影響事業發展。桃花能量匱乏，單身者最近的感情生活沒有進展，不妨主動邀約心儀對象參加活動，創造增進感情的良機；有伴者因要務纏身，無暇照料家庭，使家人間的感情出現裂痕。財運不彰，切勿好高騖遠而進行高風險投資，要密切注意財務虧損的狀況，以免損失慘重。

▎生肖牛

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作好運看漲，時刻保持謙虛，學習包容與傾聽，便能很快與工作夥伴取得共識，建立良好默契，在職場上無往不利。愛情運偏弱，單身者不苟言笑，容易讓人產生距離感，不易親近；有伴者應多給伴侶一些空間，別擅自查探對方的隱私，以免動搖兩人的信任基礎。財運平穩，多關注市場消息，可助你掌握買賣股票的時機，有效降低風險，提高投資報酬率。

▎生肖虎

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業運節節高升，近期提出的企劃深受主管青睞，讓整體業務進展順利，可望如期達成關鍵績效指標，表現相當亮眼。愛情運不錯，單身者在社交場合中以新造型驚豔眾人，吸引多方關注，有助結識新對象；有伴者可規劃兩天一夜的旅行，帶著家人出遊，讓全家人的感情更緊密。財運亨通，可嘗試與朋友合夥展開副業，經營網路商城，為自己開創多元財源，喜獲豐沛收益。

▎生肖兔

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業運如日中天，出眾的表現令你的績效維持在部門前三，深受主管與同仁肯定，將有機會被委以重任，有望升遷加薪。愛情運甜蜜美滿，單身者與心儀對象志趣相投，彼此有說不完的話題，相處非常融洽；有伴者可安排伴侶參加家族聚會，帶另一半認識家中長輩，有助雙方未來的感情發展。財運亨通，可運用自身天馬行空的才華與創意，經營影音頻道，有望進帳豐富利潤。

▎生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運旺，長久以來累積的實力將有望充分發揮，讓你在重要會議中脫穎而出，成為老闆眼中的傑出大將，順利展望事業新前程。感情運平平，單身者可邀約心儀對象一起享受輕鬆的下午時光，在愜意的氛圍下，拉近彼此的距離；有伴者可準備香氛入浴劑，和伴侶一起泡泡澡、聊聊天，感情也會更甜蜜。財運尚可，近期可在長輩的引薦下，獲得假日兼差工作，讓收入翻倍成長。

▎生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場順風順水，能在競爭激烈的大環境下，為公司洽談到最優良的合作廠商與方案，讓上層主管看見你的才華，事業前途一片光明。桃花能量弱，單身者與他人相處時，應收起過多的批判，以免讓人感到不適；有伴者容易將生活上的不愉快宣洩在伴侶身上，讓另一半難以負荷，雙方關係陷入瓶頸。財運不錯，可多與舊客戶聯繫，以好人脈疏通財源，讓財運更上層樓。

▎生肖馬

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作運大開，由於長時間擔任主管的左右手，讓你習得更多專業技能，打開更遼闊的視野，令職涯發展勢不可當。愛情運低迷，單身者在追求心儀對象前，應多了解對方的身家背景及性格，以免錯付真心；有伴者疏於關照另一半的心情，讓伴侶獨自承受煩惱，兩人的關係也逐漸降溫。財運普通，可在副業產品上添加些創意，就能開創更多業務，令荷包更飽滿。

▎生肖羊

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業好運不斷，在前輩的指點下，能順利掌握工作要領，交出傲人成果，讓你在公司聲名大噪，廣受眾人好評。桃花運旺，單身者可在適當時機表明心意，有望博得對方的心，讓戀情開花結果；有伴者可觀摩周遭情侶的相處模式，並將合適的部分套用在你和伴侶身上，就能讓雙方感情更穩定。財運上揚，多觀看財經頻道，吸取理財新知，將能創造更多收益，進帳滿滿。

▎生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運勢高漲，在你的用心規劃下，能以最少的預算來行銷商品，達到不錯的廣告宣傳成效，表現深獲各方肯定。感情運平平，單身者可嘗試改變通勤路線，看看不同的景色，有助轉換心情，迎接更多美好事物；有伴者因公務繁忙，能陪伴家人的時間不多，建議休假時攜家帶眷去戶外走走，增進感情。財運不穩，勿將資金都投注在同一標的上，才能減低風險，守住財富。

▎生肖雞

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場運平穩，提出的企劃內容經主管修改後，很快就獲得客戶肯定，令你放下心中大石，得以開始處理其他業務。桃花朵朵開，單身者可報名參加旅遊團，能在旅程中遇見許多優質對象，且進一步變成好朋友；有伴者可拍下日常生活的美好瞬間，並與另一半分享，將能讓彼此間的互動更熱絡。財運普通，多參加理財講座，提升自己在理財方面的規劃能力，有助累積更多資產。

▎生肖狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★★

職場能見度大增，不論是向客戶提案或參與企劃討論，皆能提出有建設性的方案，讓對方願意採納你的建議，前景看好。愛情人氣佳，單身者有機會在大型活動上遇到久未聯繫的朋友，共度愉快的交流時光；有伴者可邀約伴侶去書店走走、閱讀新知，感受濃濃的書香氣息。財運亨通，因勤跑客戶使得業績大幅提升，可望領到豐厚的獎金。

▎生肖豬

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

事業鴻運當頭，透過完善的行銷策略，能夠迅速吸引潛在客戶的注意，有助提升下單率，為公司創下高額業績。愛情運不錯，單身者在與新朋友交流時，可主動聊些有趣的話題，將能炒熱氣氛，讓彼此關係更近一步；有伴者看見伴侶幫忙料理家務時，可多多給予稱讚，將使感情適度加溫。財運暢旺，可趁潛力股尚未上漲時，逢低布局，將能賺取優渥的利潤。