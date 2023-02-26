法新社報導，就俄羅斯來說，莫斯科當局同時指控美國、歐洲聯盟（EU）以及七大工業國集團（G7）成員國試圖強行通過烏克蘭聯合聲明，來擾亂印度這場財長會議。

俄國外交部說：「針對G20活動持續被西方集體破壞，並被以反俄…方式加以利用，我們對此感到遺憾。」

俄國外交部在聲明中說，西方各國意在透過遊說和「最後通牒」，來將它們對烏克蘭衝突的詮釋強加於聯合聲明之中。

聲明說：「G20必須保持它經濟論壇的地位，而非越界跨入安全領域。」

在無法對最終聲明達成共識之後，G20輪值主席國印度發布「主席總結」說「大多數成員強烈譴責烏克蘭戰爭」，並說這兩天在班加羅爾（Bengaluru）召開的會議「對局勢和制裁手段有著不同的評估」。

一個註腳寫說，總結中有關俄烏戰爭的兩段話是出自去年11月峇里島的G20領袖宣言，「獲得了俄羅斯和中國以外所有成員國的共識」。

多位官員告訴法新社，中國希望更改11月宣言的用字；其中一位官員以匿名方式透露，北京當局希望刪掉「戰爭」兩字。

印度高階官員賽斯（Ajay Seth）表示，中俄兩方代表不想在寫有烏克蘭「戰爭」的文件上簽名，是因「他們所得的授權是處理經濟和金融議題」。

賽斯在閉幕記者會中表示，「其他18國則認為這場戰爭影響全球經濟」，有必要加以提及。

● 總結：全球經濟展望略改善 風險依舊存在

印度發布的總結文件表示，全球經濟展望「適度改善」，儘管整體成長依舊緩慢，風險也依舊存在，包括通膨上升、疫情捲土重來、貧窮國家債台高築等等。

在氣候變遷方面，總結文件強調已開發國家「儘快全面」履行承諾的重要性，也就是2025年每年為窮國家動員1000億美元的氣候資金。

這次會議同時聚焦提供債務減免給因受戰爭影響而通膨飆升的貧國，但中國和西方各國在實施方式上意見分歧。

西方官員希望中國「扣減」負債國的貸款；但北京當局表示，世界銀行（World Bank）在內的多國貸款機構也應該這麼做。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1120226