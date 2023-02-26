使用5G毫米波頻譜是實現網路高速度、大容量的最佳方法，可在人潮擁擠的區域帶來最佳的5G體驗。其中特別有趣的是5G毫米波在固定無線接取(FWA)、數位化和工業4.0等領域所發揮的作用，不僅可提供極高效能的覆蓋範圍，還能支援發掘全新範圍的使用案例。

Telefonica是西班牙唯一取得完整1 GHz頻譜的電信營運商，未來亦可望成為第一家提供下載速度達5Gbps以上與上傳速度達1Gbps的公司。此大規模的頻譜將可支援如多視角攝影機的頻寬密集型應用以及使用者生成內容能夠在如足球場般的擁擠運動場館中實現。此外，它能提升如VR和AR的沉浸式體驗，並透過在完全彈性的環境中採用人工智慧和自動化等技術，為產業和製造商提供實現完全無線化和提高競爭力所需的關鍵通訊工具。

此次5G毫米波部署採用Telefonica近期從西班牙頻譜拍賣取得的充足毫米波頻譜頻寬，將覆蓋巴塞隆納世界行動通訊大會3號展館。愛立信正提供其毫米波無線電AIR 5322和高容量RAN處理器6651覆蓋範圍，實現5G毫米波覆蓋。無線接取網路設備搭載愛立信矽晶片組，具備產業領先的輕量和能效優勢，以及獨特的性能和創新功能。

高通歐洲技術副總裁Dino Flore表示，本次與Telefonica和愛立信等業界合作夥伴攜手推動連網的極限，實現強大的消費者體驗。此次在2023年巴塞隆納世界行動通訊大會上能夠展示西班牙首個商用5G毫米波服務的商用部署，可說是歐洲5G毫米波發展另一項重要里程碑。