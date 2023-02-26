台東市建農里垃圾掩埋場今天凌晨起火燃燒，消防局獲報後前往救災。（翻攝畫面）

台東市建農里垃圾掩埋場今天凌晨起火燃燒，消防局獲報後前往救災。（翻攝畫面）

台東市建農里垃圾掩埋場於凌晨零時許發生大火，火勢一直漫燒，目前仍持續悶燒中，濃煙造成里內居民無法入睡，一整晚的熊熊烈火，目前大火持續燃燒，打火英雄仍再辛苦執勤中。

台東市建農里垃圾掩埋場今天凌晨不明原因起火燃燒，消防局台東大隊獲報後前往救災，經過一夜搶救目前仍悶燒中，消防人員仍持續灑水。

縣長饒慶鈴指出，現場風勢強大，而且都是易燃物，處理仍需一段時間。民眾行經豐源到知本路段請注意安全。

垃圾掩埋場大火造成知本開發隊路段煙霧瀰漫視線不佳、臭味飄散，請用路人多加留意行車安全，並請住戶緊閉門窗，戴好口罩以免吸入有害物質。

火警發生後，市長陳銘風隨即趕到現場坐鎮，除協調縣政府環保局支援600個N95口罩，發放給附近居民之外，也請環保局郭建成局長優先處置掩埋場垃圾送到焚化廠處理，避免類似情形再次發生。

建農里里長林金寶指出，因建農垃圾場大火，濃煙造成里內居民無法入睡，市長陳銘指示清潔隊先發放口罩，供受煙塵所苦的居民緊急防護，巳經委託鄰長發放，提醒大家戴好口罩，保障自己生命安全。