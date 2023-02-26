大陸廣西壯族自治區柳州市的著名景區「三江布央」25日驚傳火災，網傳影片顯示，景區內一排木製建築物起火，冒出大量濃煙，遊客慌忙走避。當地政府稱，大火已被撲熄，事故中無人傷亡，起火原因初步調查為附近農戶燒稻田乾草引發。

三江縣應急管理局村寨和森林防火股股長楊昌豪證實，25日傍晚，布央村發生火警，起火地點為布央仙人山景區外圍的一排木製長廊，屬於少數民族建築，因為建築是木質材料，所以火勢蔓延得比較快，具體損失暫時無法評估。

有報導稱，起火的長廊建築是這幾年才修建的，起火的木製房屋有10多間，屬於茶葉展示交易區，平日無人居住。網傳畫面顯示，大火發生前，有人在長廊建築附近的田地點火，火勢其後蔓延到長廊建築群。

三江縣八江鎮政府工作人員表示，25日晚上6時許接獲民眾報警，大火不到1個小時被撲熄。涉事景區是廣西三江侗族自治縣八江鎮布央村依託生態茶園成功創建的國家4A級景區：布央仙人山景區。去年至今，該村已接待遊客超過10萬人次。