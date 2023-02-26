元大金為鼓勵金融創新研發產品與服務，2020年制定智慧財產權管理辦法及發展五大面向，推動子公司執行業務時遵行智慧財產政策與目標，以保護元大集團智慧財產重要資產，更鼓勵子公司導入智慧財產管理制度，以完善智慧財產佈局與健全公司治理，帶動全集團邁向數位創新的使命。

元大人壽導入TIPS後，設置管理小組制訂智慧財產相關管理章則以利公司內部遵循並推動。為提升智慧財產相關專業及意識，元大人壽執行多次對管理小組成員的「TIPS基礎認知教育訓練」、對全體同仁的「智財認知教育訓練」及「智財政策、目標、管理制度之宣導教育訓練」，總計共1,100人次的智慧財產相關教育訓練，整體測驗通過率100％，亦有3位同仁取得TIPS自評員登錄資格。另定期將執行成果呈報董事會，且於官網揭露年度執行情形，讓公眾明瞭。

元大人壽導入、執行智慧財產管理制度，經資策會審查後通過驗證，成為經濟部工業局自2005年起推廣台灣智慧財產管理系統（TIPS）以來首家榮獲A級驗證壽險公司，未來元大人壽將藉由智慧財產管理制度，以PDCA（計畫、執行、檢查、行動）循環持續精進管理，保護智慧財產權益與控制侵權風險。