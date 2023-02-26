Cal Conley does not get set in time and gets called for the strikeout and the game ends pic.twitter.com/rQ8KOv0Sa6 — Gaurav (@gvedak) February 25, 2023

投球計時器在熱身賽登場之後，26日居然出現超時違例引起的「再見三振」，勇士9局下半的最後一位打者康利（Cal Conley）在兩出局滿壘、兩好三壞的情況下超時未在打擊區就位，主審罰他1顆好球，成為三振出局，比賽當場結束，令康利和觀眾錯愕不已。

當時的比數是6比6，勇士9局下半最後進攻機會，投球計時器20秒，紅襪投手凱寇斯基（Robert Kwiatkowski）已經準備好，康利雙腳也都踏入打擊區，但是主審還是忽然舉手宣告違例。康利以為是投手違例，收起球棒往一壘跑，卻被主審叫住，原來違例的竟是康利。

20秒的計時器是限制投手的（壘上無跑者為15秒），打者必須在剩餘8秒前就定位，不只是踏進打擊區，還必須拿好球棒看著投手才算完成準備動作。康利雖然站在打擊區，但還在揮舞他的球棒，顯然沒有完成準備。紅襪捕手馬雷洛（Elih Marrero）當時根本還未蹲下，不過捕手的時限和投手同步，反而是打者更要當心超時。

康利硬生生把「再見保送」的機會搞成「再見三振」，因為是熱身賽，沒有延長的必要，雙方以6比6握手言和。球迷對此情況意見不一，有人認為太可笑了，也有人肯定比賽節奏加快，有些人則希望給點彈性，例如在最後關頭的投打對決取消計時器，而不是逼迫他們快點打。勇士總教練史尼克（Brian Snitker）說：「這就是我們必須現在開始實行的原因，你永遠不知會發生什麼事。」規則上打者可以在每次打席叫1次暫停，計時器也會停止。