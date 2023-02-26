施工中的台南市永康公園特色遊戲場，因發現疑似4000年前的網寮遺址物件，去年9月緊急停工迄今。市府工務局上個月提送試掘計畫書及施工監看計畫書到文資處審查，將待核可後復工。

工務局指出，該局考量永康公園既有兒童遊戲場的一貫式「罐頭遊具」，已不符合家長需求，編列880萬元經費進行公園內兒童遊戲場改善工程，內容包括遊具設施更新、景觀步道規畫、體健設施移設等。

不料，去年3月進場施作後，9月7日工程施工中，竟發現疑似4000年前網寮遺址的物件，因已達60％以上的工程進度，工務局依《文化資產保存法》規定辦理停工，並配合專家學者所提意見，於去年12月29日完成變更設計及議價程序，增撥230萬元辦理工區試掘及施工監看等業務。

工務局表示，目前已提送試掘計畫書及施工監看計畫書至文資處審查，待核可後考古單位即可進場辦理工區試掘作業；但因試掘區域位於遊戲場草皮一帶，並不影響遊具設施的建置，因此遊戲場改善工程將與試掘探究遺址史物作業同時進行，並在監看下復工繼續施作。

工務局還說，未來配合試掘採樣成果，也將邀請地方文史仕紳立牌述史溯源，讓遊園民眾可探究該遺址的歷史故事。至於停工期間為顧及民眾休閒運動的安全，已請廠商先於工區圍籬旁增設瀝青鋪面臨時便道，連接園區步道系統供民眾散步使用。