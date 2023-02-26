為促進我國永續金融的發展並配合主管機關推動「公司治理3.0」、「綠色金融行動方案3.0」及「資本市場藍圖」，今年櫃買中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，112年截至2月21日流通在外發行檔數為125檔，發行餘額為新台幣3,603.34億元，並已新增7家取得永續發展債券資格認可之發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。

在綠色債券部分，目前國內綠色債券流通在外共計89檔，發行餘額達新台幣2561.75億元；已有玉山銀行於1月18日取得永續發展專項債券資格認可，以及法國巴黎銀行台北分行及台積電公司分別於1月19日及2月13日取得綠色債券資格認可，後續將發行並上櫃掛牌。

在可持續發展債券方面，國內可持續發展債券流通在外共計24檔，發行餘額達新台幣807.62億元，已有彰化銀行於1月5日、第一銀行於1月17日及渣打銀行於2月14日取得可持續發展債券資格認可，後續將發行並上櫃掛牌。

在社會責任債券部分，國內社會責任債券流通在外共計10檔，發行餘額為新台幣198.97億元，已有中美洲銀行於1月18日取得社會責任債券資格認可，後續將發行並上櫃掛牌。

至於可持續發展連結債券(SLB)方面，國內可持續發展連結債券(SLB)流通在外共計2檔，發行餘額為新台幣35億元。