至少1機隊的F-35戰機將在巴爾幹半島執行任務，但擁有它們的國家不會是土耳其。據希臘國防部長帕納裘托普羅斯（Nikos Panagiotopoulos）說，那會是雅典。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，帕納裘托普羅斯告訴希臘廣播電視第一台（ERT 1），第1架F-35將會在2028年飛抵希臘。而雅典已要求採購20架F-35，並擁有再買20架的選擇權。不過，他說明了整個流程的複雜性。要是談判一切順利，2028年是交付第一架戰機的最佳選擇。他強調，儘管整個過程需要時間，但世界各地要完成這類軍售交易都是如此。

而ERT 1電視頻道2月8日報導，美國聯邦參院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez,D-NJ）批准了希臘的F-35軍售案，但接下來還要獲得美國政府和國防條約正式批准。

然而，希臘的這項好消息卻令土耳其不快。長久以來，這兩個鄰國一直為政治和領土爭議交鋒，有時還會擦槍走火。而希臘採購F-35，將重創土耳其的外交雄心和形象。由於土耳其堅持採購俄製S-400防空系統，華府將安卡拉踢出F-35專案外，也拒絕交付近100架戰機。土耳其被迫尋求對策，目前主要的問題在於，安卡拉要怎麼將現有的F-16機隊現代化。如今它已設法發展出類似美國的技術，著手將F-16現代化。