瑞典艾絲黛拉公主（Princess Estelle）因為古靈精怪又活潑的個性，被稱為「歐洲最酷公主」。她在本月23日迎接11歲生日，瑞典王室曬出小公主的一系列美照慶祝，只見她慢慢退去以往的稚嫩的「囧妞」的模樣，搖身一變成為超漂亮的靈氣美少女。

身為瑞典「未來女王」的艾絲黛拉公主，目前是瑞典王位的第二順位繼承人，艾絲黛拉從出生開始，就成為了整個瑞典最矚目的小公主。她繼承了父母的好相貌，精緻的五官得益於母親，溫柔和俊秀又來自父親，而且自帶的嬌憨表情超可愛。

從小就很熟悉鏡頭的她，常常成為媒體捕捉的焦點，調皮活潑的她在各大場合都不怯場也很「做自己」，甚至曾經在滑雪時骨折還自已推著輪椅參加運動會，經常被拍到囧囧的表情也無所謂，也因此被粉絲起了個可愛的小名「囧妞」。

日前小公主「囧妞」滿11歲了，瑞典皇室官方曬出小公主最新照祝賀，她以一身白上衣搭配Patachou黑白千鳥格紋花呢裙，整個人褪去過去的稚嫩「鬼馬少女」的模樣成為靈氣美少女。公主的粉絲們紛紛送上祝賀更狂贊：「可愛的美少女」、「小公主長大了」、「越大越漂亮」、「是難得端莊的照片呢」、「未來的女王陛下生日快樂」