44歲日本傑尼斯男星堂本光一出道已32年，與堂本剛組成偶像團體「KinKi Kids」，因外型俊俏有王子的稱號，日前卻被媒體爆出秘戀小6歲的佐藤惠（佐藤めぐみ），兩人感情狀況火速受到關注。

據日媒《Sponichi Annex》報導，堂本光一與佐藤惠於2009年首度合作音樂劇《Endless SHOCK》，當時女方被遴選為女主角，但缺乏舞台經驗，對歌唱跳舞感到不安，而身為劇團團長的他從旁支持，隨後音樂劇大獲好評，2010年再度合作演出。有舞台劇相關人士透露，兩人演出時相當契合，他在舞台上的嚴謹態度，讓女方很敬佩。

雖然兩人在舞台劇結束後不久開始交往，但10年來都不曾外出約會，戀情相當低調。而堂本光一與佐藤惠結識的音樂劇《Endless SHOCK》仍是票房熱作，至今演出已超過1900場，更受邀至百老匯演出，堪稱是舞台劇的年度鉅作。

堂本光一爆出10年秘戀後，引來粉絲一片哀號「不，我的王子……」、「王子要結婚了嗎」，不過也湧入大量祝福，表示兩人相當登對，更有人敲碗成為傑尼斯2023年第一位結婚的男星。

此外，佐藤惠2001年以校園劇《3年B班金八先生》正式出道，在電影、電視劇及舞台劇的表現相當亮眼，有空靈系美女的稱號，近年發展其他專長，跨足咖啡及健身產業，也累積了許多粉絲。