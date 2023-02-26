屏東燈節吸引逾2百萬人次，閉幕倒數計時。(屏縣府提供)

屏東燈節吸引逾2百萬人次，閉幕倒數計時。(屏縣府提供)

屏東燈節吸引逾2百萬人次，閉幕倒數計時。(屏縣府提供)

屏東燈節吸引逾2百萬人次，閉幕倒數計時。(屏縣府提供)

2023屏東燈節進入倒數計時，周末屏縣府在縣民公園燈區邀請國內知名表演團體「舞鈴劇場」結合現地進行演出，把縣民公園變成一座環境劇場，加上長達180秒的璀璨煙火秀，為屏東燈節再掀起一波高潮。

屏東縣長周春米表示，屏東辦理活動已成為品牌，深植人心，屏東燈節自1月13日開幕迄今，周周活動吸引爆滿人潮，萬年溪、縣民公園、勝利星村三大展區累計湧入超過200萬人次，不少民眾都二刷、三刷，228連假進入最後閉幕周，歡迎大家把握機會，「卡緊來屏東賞燈」。

舞鈴劇場曾多次代表台灣登上國際舞台，展現台灣文化軟實力，此次演出戲碼由舞鈴劇場導演及藝術總監劉樂群特別為屏東燈節創作，結合縣民公園工業遺址的場域魅力，現場打造象徵屏東依山傍海的水陸舞台，以春雷乍現巧妙呼應縣民公園主燈「南境之光」的太陽、風、雲、水元素。

演出並結合宋坤傳藝及屏東多元共融的文化底蘊，來自部落的呼喚描繪出屏東的母親山，化身為守護島嶼的女武神；民俗藝陣的神龍繞境、家將出巡，穿梭其中的光鈴融入周邊人文地景的光影藝術，充滿祝福與能量的鉅作，打造屏東專屬的南島慶典。

最後壓軸的百米特效煙火，以愛心、2023、翅膀、空中瀑布等各式造型，點亮屏東夜空燦爛，帶給現場觀眾豐富的視覺饗宴。

屏縣府傳播暨國際事務處也搶先預告，屏東燈節結束後，4月屏東將迎來音樂浪潮，兩大音樂品牌活動接棒來襲，其中獨立音樂盛事的「台灣祭」，於4月1日至4月3日在墾丁大灣遊憩區率先登場，五大舞台、百組音樂團隊輪番飆歌。

隔周4月7日至4月9日「屏東三大日音樂節」，於在屏東市體育館前草皮熱力開唱，三天由13組知名藝人帶來精彩演出，兩場活動都是免費入場，喜愛音樂的朋友絕不能錯過了。