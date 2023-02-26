台南大員皇冠假日酒店表示，此次聯合徵才活動中安排飯店導覽，讓學生、準畢業生、求職者可實地了解飯店工作環境，提高求職意願。同時，也邀請20多家台南科技或傳產業者一起加入徵才活動，合計釋出逾千個職缺。

台南大員皇冠假日酒店由大園開發斥資30億元籌建，委託IHG經營管理，2017年9月27日正式開幕迎賓。酒店設有231間客房、4大主題餐廳、大型宴會廳與8間多功能會議室，為IHG目前在台灣唯一的皇冠假日酒店（Crowne Plaza）據點。

台南大員皇冠假日酒店將於3月2日下午2～4點於2樓宴會廳自辦聯合徵才活動，將提供約50名工作機會，包括安全員、行李員、賓客服務、餐廳服務員、餐廳經理、廚師領班、副主廚、房務員、工程部技術員、人資主管到高階業務銷售主管等職缺。

台南大員皇冠假日酒店總經理林欣怡表示，IHG「英才培養學院」提供新進員工、主管管理、專業技能、線上課程等訓練，透過因材施教的多元訓練、適才適所的人才布署，提供暢通的晉升、輪調管道，甚至可申請集團旗下國外酒店工作，讓優秀人才獲得更多的良性發展。

而酒店也提供員工優渥福利，包括免費供膳、制服洗滌、多樣化的員工活動、健檢補助及年度健檢、專屬員工更衣室、休息室、淋浴間、個人更衣櫃，勞保、健保及團體保險，三節獎金及各項津貼，以及享有IHG全球6000多家旗下酒店員工訂房暨餐飲優惠等。