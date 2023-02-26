路邊機車隨便騎 街友貪圖方便「借用」機車遭逮

北市一名林姓街友因貪圖方便，12日見路邊停放的機車鑰匙沒拔，竟直接機車從人行道騎走「借用」，員警獲報後，從監視器發現竊嫌是常出沒在台北車站，不到12小時在車站周邊找到林男，他坦承自己懶得走路，並稱「借用」惡機車停放在附近，警訊後依竊盜罪函辦。

警方本月12日上午8點多接獲報案，民眾稱停放在仁愛路二段停車格內的機車遭竊，員警觀看監視器，從竊嫌穿著的服裝、打扮，離開時也未戴安全帽，鎖定51歲林姓街友，直接將遭竊車主放在前置物箱的鑰匙取走，還假意擦車掩人耳目，確定無人注意，快速跳上機車逃逸。

員警掌握竊嫌身分後，13日凌晨1時許在北車附近找到林男，他坦言原本要走回車站，但不想走路，才會心生歹念，將路邊機車當作自己代步工具，短暫騎乘後後即棄車，就在凌晨睡覺時，被員警叫醒帶回警局法辦。

中正一警分局呼籲，民眾停放機車務必記得要將鑰匙取下，機車龍頭鎖亦應確實上鎖，避免讓竊賊有機可趁。

街友仁愛路竊盜台北車站中正一