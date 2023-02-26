前行政院發言人陳宗彥在台南市政府任職期間，涉嫌接受酒店業者性招待並協助「打通關」的爭議，近日持續延燒。對此，前立委蔡正元除諷刺綠色執政就有「綠色通道」外，更點出陳宗彥涉嫌接受性招待跟高雄市議員陳致中當年召妓的最大差異。

根據民眾黨立委陳琬惠的最新爆料，從時任台南市政府民政局長陳宗彥向酒店業者報告「喬事」進度的訊息可發現，陳宗彥跨局處喬事非常有效率，短短1個多小時就已「搞定」經發局。

「為什麼一個民政局長出面，什麼都很通暢？」蔡正元昨（25）日於中天《張雅婷辣晚報》諷刺，這代表綠色執政就有「綠色通道」；他還提到，陳宗彥涉嫌接受性招待跟陳致中當年爆發的召妓風波不同，因為陳致中至少是自己付錢。

另外，蔡正元提出3點，直言陳宗彥已經不是涉嫌接受性招待，首先，他沒有自己付錢；再來，是酒店業者「豆哥」幫忙付的錢，「第三，他拿什麼還豆哥？ 就是這些有的沒有的，這已經不叫性招待，是性賄賂。」