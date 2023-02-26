台北市副市長李四川今（26）日前往東京，代表市長蔣萬安參加「全球城市網絡永續論譠-市長高峰會」，他在臉書發文後，引來大批網友留言祝福順利，其中，有人指出李的貼文常稱自己「代表市長」，大讚他「不居功又溫暖」。

李四川今於臉書表示，他將在高峰會中發表「邁向零碳台北」，並轉交蔣萬安的親筆信給東京都知事小池百合子。

李四川指出，在高峰會期間除了聽取東京、阿姆斯特丹、布魯塞爾、馬爾默等國際大城的市長演講外，也將與首爾、洛杉磯等姊妹市做城市交流，並由東京市政府安排，進行市政考察，期望能從全球各大城市經驗分享中學習，並且向它們借鏡。

許多網友也在李四川的貼文留言，他們的意見包括「發現李副市長的貼文都會寫『代表市長蔣萬安』，真的是一個務實不居功，又溫暖的人」、「希望此行收獲良多，讓台北更好，祝旅途平安」、「副市長辛苦了」、「台北市民的福氣，有川伯真好」。