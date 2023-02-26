美國一名女子蘿倫和母親莉莎感情非常好，蘿倫是名女同志，但她一直想要懷孕生自己的孩子，沒想到蘿倫竟瞞著伴侶請母親莉莎替她人工「授孕」，過程中母親拿著試管替蘿倫注射，還喊「寶寶果汁進去了！」奇葩母女讓網友全嚇傻。

TLC旅遊頻道近日於YouTube頻道上傳《最膩母女檔》節目片段，片中來自美國路易斯安納州的一對母女，母親莉莎今年53歲、女兒蘿倫則是27歲，兩人的感情非常親暱。蘿倫一直想要懷孕生自己的寶寶，苦於是女同志無法如願，為了能順利生下自己的孩子，蘿倫瞞著伴侶，請母親替她「授孕」。

母親莉莎表示，很高興可以參與蘿倫人生重要的一刻，隨後拿出假陽具，但蘿倫認為自己是名女同志，不需要任何看起來像男性生殖器的東西進到體內，要求母親改用試管注射。

只見母親拿出試管，塞進蘿倫的體內，還喊「寶寶果汁進去了！」過程中蘿倫也哽咽地說，「希望這次能成功，我已經等太久了，我想成為像妳一樣的好媽媽。」聽見蘿倫的告白，母親也感動不已，掉下眼淚。

影片曝光後，讓不少網友超驚訝，「哇可以這樣搞喔」、「背景是溫馨的音樂，但畫面超不舒服」、「世界大無期不有」、「背景是溫馨的音樂，但畫面超不舒適」。