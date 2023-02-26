美中軍機日前才在南海的西沙群島上空近乎「擦身」，大陸海軍2艘艦艇緊急出航，於南海展開實彈演習，圍繞對空防禦、防空反飛彈等內容展開高強度訓練，更接續對「不明海上目標」實施炮擊，較勁意味濃厚。

央視新聞報導，大陸海軍某護衛艦支隊巴彥淖爾艦、綿陽艦近日緊急出航，奔赴南海某海域開展實際使用武器訓練，在為期5天的時間裡，編隊圍繞對空防禦、對海打擊、防空反飛彈等內容展開高強度訓練。

巴彥淖爾艦、綿陽艦在訓練當天早上接到戰鬥指令，向目標海域機動。各艦雷達系統全時戒備，實時監控訓練海區態勢，對附近海空情實施綜合預警。兩艦協同做好對空防禦，官兵依據「敵」情威脅情況，發射數枚干擾彈實施防禦，高速機動，撤出危險區域。

綿陽艦和巴彥淖爾艦在訓練中發射炮彈，接續對「不明海上目標」實施炮擊。訓練中，他們還帶動附近任務艦艇，組織巡邏警戒訓練，深化戰訓耦合力度。

大陸海軍巴彥淖爾艦艦長李曉稱，此次訓練，軍方按照大綱要求，緊盯作戰任務、作戰對手、作戰環境，結合裝備性能練操作、構設實戰背景研戰法、從難從嚴錘鍊隊伍，不斷磨礪打贏制勝的過硬本領。

據美國《華爾街日報》報導，24日在西沙群島以北幾十英哩處，一架共軍殲-11戰機出現在美國海軍P-8偵察機的後方，並從上方經過，距離美機機翼「幾百英呎」。共軍飛行員通過無線電發出警告，稱美國軍機「正在接近中國領空」，要求「保持安全距離」，否則「將被攔截」。