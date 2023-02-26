女星Sandy（吳姍儒）目前懷胎九個多月即將生產，在家養胎的她，今（26）日在社群上表示，有鄰居每天從凌晨四點吵到下午，她解釋，聲音的來源是隔壁學校所養的雞，讓她不堪其擾快被逼瘋直呼「市中心養雞是不是可以科技執法，超過一個分貝就直接煮湯？」

Sandy今（26）日先是在IG限時動態中曬出一張工作人員正為她妝髮的照片，文中寫下「昨日的我看起來好像也沒什麼不同，只有這一張很臨時的自拍照，其他時間我都在感受自己的不同」。

接著，她提到，今天之所以會這麼早起，是因為隔壁學校的雞「每天每天每天，凌晨4點開始，咕～咕咕咕～一路叫到下午，市中心養雞是不是可以科技執法，超過一個分貝就直接煮湯？」甚至將氣密窗全部關起來仍聽得到，讓她崩潰直呼「我要命的高敏聽覺！快逼瘋腦袋耗弱の人了！」更直言這是另類的「惡鄰雞」。

Sandy被隔壁學校的雞吵到不堪其擾。（圖／截圖自Sandy IG）

然而，先前隋棠與鄰居爆出聲音糾紛後，接連也許多藝人也分享自己過往遇到惡鄰居的經驗，女星Melody透露，過去她家中準備裝潢，提前告知並送給鄰居伴手禮，沒想到對方不收禮，還寫信罵她，讓Melody感到非常無奈，而藝人王思佳也曾被鄰居說老公走路聲音太大，最後搬到獨棟居住才解決此問題。