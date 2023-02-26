北一女中高二學生即將在3月1日開始參加3天2夜的畢業旅行，卻有學生25日透過Dcard發文表示畢旅玩樂行程過少，待在遊樂園、海生館等處時間僅2至3小時，如此行程卻要價6450元，相當昂貴，而且行前5天才公布行程，學生已經來不及反應意見，也無法退費。北一女回應，畢業旅行行程經由家長、學生等代表投票、討論才定案，若學生有疑問或需要退費，可以聯繫班級導師處理。

北一女中畢業旅行行程表。（翻攝自Dcard）

該位學生說明，畢業旅行第1天上午安排學生在台南安平及國華街活動，不提供餐費，晚上入住義大天悅飯店，僅2小時晚會活動。第2天則是花2小時用早點，讓學生在義大遊樂世界遊玩3小時半，再前往小灣沙灘打躲避球。第3天只待在國立海洋生物博物館2個小時半，多數時間待在車上。

學生認為，北一女中安排的行程古怪，需要花錢才能進入的景點卻待得不久，雖然有3天2夜，實際上能玩的並不多。何況學校太晚公布行程，學生意見早已無法被採納，加上適逢228連假，行政人員也無法辦理退費，可說是投訴無門。

學生表示，希望北一女中正面回應學生意見，並檢討審視畢旅作業流程，給予學生及家長足夠表達意見的權利與時間。

北一女中校長室秘書吳銘祥說明，校方上學期調查學生喜好景點，再交由數家投標廠商根據投票結果規畫旅遊路線，並請家長、各班學生及教師等代表帶回討論、投票路線，才定案行程，並非舉行行前說明會時才公布相關規畫，學生可能有誤解。

不過，吳銘祥說，畢業旅行畢竟是一筆不小花費，若學生有疑問或想退出行程，可以聯繫班級導師討論、處理。

北一女中學務主任黃俐芳則解釋，由於遊樂園、海生館及墾丁是前3高票景點，行程才顯得較為緊湊，當初即有學生反應待在遊樂園時間過短，經討論後，已將該行程時間拉長半小時至1小時。

黃俐芳說明，為了讓學生安心出遊，今年畢業旅行使用的交通車車齡皆為5年以下，住宿則選擇4、5星級飯店供學生入住，也安排方便女學生如廁、具一定品質的餐廳提供飲食，故住宿、交通及飲食是本次旅行最為大宗的花費，景點並非影響旅行費用的關鍵因素。

她表示，在物價及旅行社費用調漲情況下，全台北市畢業旅行費用已微幅上漲，但校內各方代表決定行程時仍會比價，選出價格合理、品質沒問題的旅遊路線。

黃俐芳指出，畢業旅行路線經過招標程序，已無法再刪除特定行程，但仍可調整停留時間，學生如有任何建議或希望退費，建議聯繫學校或班級導師處理。