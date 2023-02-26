星雲大師所創辦的宜蘭縣佛光大學，以「國立大學收費」為號召。（張妍溱攝）

南華大學提出獎勵優秀學子、扶持弱勢學生，培育跨領域斜槓人才為主軸。（張妍溱攝）

世新大學在攤位現場提供學子入學參採標準及學習準備建議方向等資訊。（張妍溱攝）

2023大學暨技職院校多元入學博覽會台中場，於25日、26日在烏日區台中國際展覽館登場，適逢228連假期間，入場又是免費，大博會首日就吸引許多學生及家長前來瞭解，尤其都是108新課綱實施後的首屆應考生們，直呼收穫真多，讓沒來的同學揪起來。

有學校發現，今年有許多家長學生都是想瞭解，108新課綱實施後該如何選填科系、準備學習歷程、書審資料及面試等，充滿許多疑問，學校人員立即提供詳細諮詢，大學博覽會就是最佳場所。

另外，展場中有準備升大學的大哥哥、大姐姐帶著還在唸高中的弟弟、妹妹們一同前往，人手拿了1袋各大專院校提供的資料及紀念品，在家長的陪同下，提前來瞭解各校科系，為未來做準備，相當充實。

一名林姓學生表示，因為108課綱開始除了新的考試形式，對於放榜後的成績該如何選擇適合的校系，其實心中充滿許多疑問，但經過大學博覽會有專人分析落點並提供未來就業趨勢，最後找出理想志願。

面對新課綱首屆考生，最關心的問題常是能否達到各學系訂定的五標篩選標準，及第二階段指定項目甄試的機會。世新大學在攤位現場提供包括，各學系4年課程表、繁星與申請入學參採標準、學習準備建議方向等資訊。

另位於宜蘭縣的佛光大學、嘉義縣的南華大學，皆是由佛光山星雲大師所創辦的大學，以「國立大學收費」為號召，以減免學雜費的方式招收學生，南華大學更提出獎勵優秀學子、扶持弱勢學生，培育跨領域斜槓人才為主軸。