2023大學暨技職院校多元入學博覽會台中場，於25日、26日在烏日區台中國際展覽館登場，適逢228連假期間，入場又是免費，大博會首日就吸引許多學生及家長前來瞭解，尤其都是108新課綱實施後的首屆應考生們，直呼收穫真多，讓沒來的同學揪起來。
有學校發現，今年有許多家長學生都是想瞭解，108新課綱實施後該如何選填科系、準備學習歷程、書審資料及面試等，充滿許多疑問，學校人員立即提供詳細諮詢，大學博覽會就是最佳場所。
另外，展場中有準備升大學的大哥哥、大姐姐帶著還在唸高中的弟弟、妹妹們一同前往，人手拿了1袋各大專院校提供的資料及紀念品，在家長的陪同下，提前來瞭解各校科系，為未來做準備，相當充實。
一名林姓學生表示，因為108課綱開始除了新的考試形式，對於放榜後的成績該如何選擇適合的校系，其實心中充滿許多疑問，但經過大學博覽會有專人分析落點並提供未來就業趨勢，最後找出理想志願。
面對新課綱首屆考生，最關心的問題常是能否達到各學系訂定的五標篩選標準，及第二階段指定項目甄試的機會。世新大學在攤位現場提供包括，各學系4年課程表、繁星與申請入學參採標準、學習準備建議方向等資訊。
另位於宜蘭縣的佛光大學、嘉義縣的南華大學，皆是由佛光山星雲大師所創辦的大學，以「國立大學收費」為號召，以減免學雜費的方式招收學生，南華大學更提出獎勵優秀學子、扶持弱勢學生，培育跨領域斜槓人才為主軸。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。